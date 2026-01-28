Juventus, Spalletti: "Partita molto sporca, ci è mancata qualità soprattutto in avanti"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Monaco chiuso sullo 0-0 e valido per l’ultima giornata della League Phase di Champions.

Era inevitabile una partita del genere?

"Un po' di fatica accumulata, le sostituzioni erano in funzione di dare ugualmente brillantezza e una chance a chi ha giocato meno. Non ci è riuscito fare come nelle ultime partite, ma davanti avevamo una squadra che ci ha costretto a fare queste corse di 100 metri. Bravi loro anche a ribaltare di continuo il campo da gioco".

Si aspettava qualcosa in più da chi ha giocato meno?

"Non hanno fatto male, ma calando di qualità tutta la squadra viene meno anche la possibilità del singolo. Si sono battuti contro chiunque".

Juve comunque positiva per spirito?

"C'è più consapevolezza, sono partite in cui dobbiamo dare continuità e oggi non ci siamo riusciti sotto l'aspetto del ritmo. Partita molto sporca, loro ci aggredivano subito. Viene meno la qualità del singolo e si riesce a creare difficoltà anche a quello più bravo".

Osimhen sullo sfondo: va esorcizzato o va affrontato?

"Vanno affrontati tutti, anche il cliente di stasera non era tanto lento. Bisogna usare quella consapevolezza di poter determinare quello che abbiamo davanti".

Un commento finale?

"Siamo andati abbastanza piano, la partita non ha dato grossi spunti per poter parlare. Da metà campo in su dovevamo avere più qualità".