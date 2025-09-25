Juve, innesto in mediana. Tuttosport in prima pagina: "Milinkovic tappa buco"
"Milinkovic tappa buco": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. La Juve si è resa conto del gap a centrocampo rispetto alle altre big: ecco perché è tornata sul serbo. Solo Thuram in mediana garantisce un rendimento costante al top: Adzic e Miretti possono salutare, ma non basta. Perciò Tudor sta facendo di tutto per recuperare Koopmeiners.
Si parla ovviamente anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo presente in taglio alto: "Toro, vittoria o caos". Alle 21 col Pisa in Coppa: vuoto il 2° anello della Maratona. Prosegue la protesta: nessuno striscione in curva. Baroni chiamato ad andare oltre il crollo con l'Atalanta e la contestazione. Il tecnico alla squadra: "Testa e cuore, serve il riscatto".
