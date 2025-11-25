"Juve sotto zero". Il Corriere dello Sport apre con l'impegno della Juve in Norvegia

"Juve sotto zero" è il titolo di apertura scelto oggi dal Corriere dello Sport per aprire la sua prima pagina odierna, concentrata sulla partita che attende la Juventus nella quinta giornata della League Phase di Champions League. I bianconeri faranno visita al Bodo/Glimit sotto le rigide temperature della Norvegia: "Ghiaccio e neve. Spalletti: 'Non siamo un mezzo disastro'. In Norvegia serve un colpo da playoff. Lucio: 'La squadra non sta andando così male come si vuole far credere ma bisogna alzare livello e qualità'. Champions: alle 21 il Bodo, un'altra insidia arriva dal campo sintetico".

Questa sera scenderà in campo anche il Napoli, alla ricerca dei tre punti al Maradona contro il Qarabag: "'Vinciamo per Diego'. Napoli, c'è la sfida con il Qarabag. Conte lancia l'assalto ai playoff nel giorno del quinto anniversario della morte di Maradona: adesso gli azzurri sono al 24° posto. Il tecnico insiste con il 3-4-2-1: Neres e Lang alle spalle di Hojlund".

Domani toccherà invece all'Inter, pronta a sfidare l'Atletico Madrid con Yann Sommer ancora tra i pali: "Inter, Sommer per forza. Domani l'Atletico: Yann delude, ma Martinez è un'incognita".

Nel taglio basso si parla invece dei due risultati di ieri in Serie A ("Manita Como, beffa Pisa") e dei tanti infortuni che stanno colpendo il nostro campionato ("Serie A, 6.426 infortuni").