Juve, tappa in Norvegia per sfidare il Bodo. Tuttosport: "Ti giochi la faccia e 30 milioni"

Anche Tuttosport apre oggi la sua prima pagina focalizzandosi sulla Juventus, in campo questa sera nella gelida Norvegia per sfidare il Bodo/Glimt nella quinta giornata della League Phase della Champions League: "Juve, ti giochi la faccia e 30 milioni - titola il quotidiano torinese -. Alle 21 nel gelo di gelo Bodo per svoltare e non compromettere il cammino Champions. I premi per l'accesso al playoff diventano fondamentali anche per il mercato di gennaio. Spalletti pretende un cambio di qualità malgrado le insidie climatiche: 'Il freddo? Con me non attacca: tiriamo fuori i cavalli che abbiamo'. Yildiz può riposare, in porta riecco Perin".

Il taglio alto è invece dedicato al Torino, reduce dalla pesante manita casalinga incassata dal Como: "Toro da vergognarsi. Le assenze non giustificano la disfatta: 5-1 Como".

Di spalla l'argomento è ancora a Champions League, con il Napoli che sfida il Qarabag nel quinto anniversario della scomparsa di Maradona: "'Vinciamo per Diego'. Cinque anni fa l'addio a Maradona: Conte chiede di omaggiarlo. E la classifica non permette passi falsi".

Nel taglio basso si parla invece del possibile rinnovo di Mike Maignan con il Milan: "'Mike, rinnova col Milan'. Tifosi e compagni in pressing su Maignan, ma con la società resta la freddezza".