Juventus fuori dalla Champions a testa alta, Tuttosport stamani: "Grazie eroi"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale. "Grazie eroi". La Juventus in 10 rimonta il Galatasaray e cede solo ai supplementari. Discutibile l'espulsione di Kelly ad inizio ripresa, ma ciò non inibisce i bianconeri: in vantaggio 1-0 grazie al rigore di Locatelli, colpiscono con Gatti e McKennie. Poi però Zhegrova fallisce clamorosamente il 4-0, mentre Osimhen è implacabile. L'ex attaccante segna e non esulta, poi saluta il pubblico dello Stadium: segnale per il futuro?
Consueto spazio anche all'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio basso: "Stadio, il sindaco incalza Cairo". Lo Russo: "Priorità con la massima rapidità". Il primo cittadino, dopo i ritardi e i dribbling del presidente del Toro: "Attendo un incontro". Intanto la contestazione arriva al Festival di Sanremo e ne parla anche il New York Times.
