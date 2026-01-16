L'apertura de Il Romanista: "Gioca Malen. Rinnovi: Pellegruni sì, Dybala no"
È Donyell Malen il secondo colpo della Roma per l'attacco nel giro di pochi giorni. L'olandese, arrivato dall'Aston Villa in cambio di 2 milioni di euro di prestito oneroso e 25 milioni di euro per l'obbligo di riscatto, potrebbe scendere in campo da titolare già nella sfida di domenica contro il Torino: "Gioca Malen - titola oggi in prima pagina Il Romanista, senza troppi giri di parole -. Dopo aver sistemato anche gli ultimi dettagli, questa mattina arriverà l'ufficialità per il nuovo centravanti olandese. Nel pomeriggio la prima seduta con Gasp che lo vuole titolare domenica, per guidare da subito l'attacco romanista".
Spazio anche al tema dei rinnovi di contratto, con Lorenzo Pellegrini che, a differenza di Paulo Dybala, potrebbe prolungare il suo matrimonio con la Roma: "Rinnovi. Pelle sì, Dybala no. Celik rifiuta l'offerta, El Shaarawy saluterà".
