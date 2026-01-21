L'Arsenal ne fa tre, per gli ottavi è dura. La Gazzetta dello Sport: "Inter non basta"

"Inter non basta". Non scende a compromessi La Gazzetta dello Sport in prima pagina, a proposito della sconfitta rimediata ieri dai nerazzurri a San Siro contro l'Arsenal: finisce 3-1 per i Gunners, nel segno di Gabriel Jesus (doppietta) e Gyokeres da subentrato nel finale, inutile invece la prodezza di Sucic a regalare il momentaneo pareggio. Chivu alla terza sconfitta di fila, per l'accesso diretto agli ottavi di Champions League ora si fa dura: si giocherà tutto a Dortmund contro il Borussia.

"Napoli a rischio. Conte: 'Che male'". L'espulsione di Delaney e il sigillo di McTominay nel primo tempo sembravano essere tutti dettagli a favore degli azzurri ieri nel confronto in trasferta con il Copenaghen in Champions League, eppure a seguito di un rigore fallito da Laarson è arrivato poi il gol del pari dello stesso che ha regalato l'1-1. E ora i partenopei sono sul filo del rasoio della zona playoff.

"Yildiz, serve l'anti Mou". La Juventus di Luciano Spalletti scende in campo questa sera e non potrà sbagliare nello scontro diretto con il Benfica dello Special One, perché servirà blindare il discorso playoff quantomeno. E Spalletti: "Da José mi aspetto qualche furbata", ha dichiarato alla vigilia del match di Champions League.

"Il sogno Atalanta, le magnifiche otto". Viene anche il turno della Dea in Europa, dove affronterà l'Athletic Bilbao reduce da una metà stagione tutt'altro che positiva ma pur sempre pericoloso con i fratelli Williams.