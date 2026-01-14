L'Inter capolista ospita il Lecce a San Siro, l'apertura di QS: "Corsa senza respiro"
"Inter, corsa senza respiro" è il titolo proposto oggi in prima pagina da QS. Questa sera i nerazzurri, reduci dal 2-2 con il Napoli che ha permesso di conservare il vantaggio di quattro punti in classifica sugli azzurri e di tre sul Milan, ospiteranno il Lecce a San Siro nel recupero della 16esima giornata di Serie A, mentre la squadra di Conte scenderà in campo qualche ora prima al Maradona per sfidare il Parma: "Recuperi: prima Napoli-Parma, alle 20.45 arriva il Lecce", si legge ancora.
Il quotidiano si concentra poi anche su altri temi, a partire dal colpo dell'Atalanta che nelle ultime ore ha chiuso con l'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. Bruciata la concorrenza della Roma: "L'Atalanta sorpassa Gasp e si prende Raspadori".
Nel taglio basso si parla invece del Milan, atteso domani sera dalla trasferta di Como dove sarà orfano di Niclas Füllkrug, bloccato da un infortunio: "Pure Füllkrug ko, c'è emergenza in attacco. Frattura a un dito del piede per il tedesco. Leao sta meglio, ballottaggio con Nkunku".
