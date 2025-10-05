L'Inter fa poker alla Cremonese e va in testa. Il Corriere della Sera apre: "Travolgente"
È un’Inter “travolgente” quella che ieri pomeriggio a San Siro si è abbattuta sulla Cremonese, facendo suo il match con un netto 4-1.
Troppi i nerazzurri per la squadra di Davide Nicola, a cui non riesce il secondo miracolo dopo la vittoria contro il Milan di un mese fa, alla prima giornata. Anzi, l’Inter fa subito la voce grossa passando in vantaggio dopo sei minuti grazie all’asse Bonny-Lautaro, con l’argentino che sblocca il risultato. Il francese si rifà qualche minuto dopo, al 38’, trovando anche la gioia personale.
Nella ripresa ci pensa Dimarco, ancora su assist di Bonny, a mettere in cassaforte il risultato e due minuti più tardi Barella mette il punto esclamativo sulla gara, sempre assistito da uno scatenato Bonny. L’unica macchiolina in una gara quasi perfetta di ha nel finale, quando Bonazzoli al 87’ rende meno amaro il passivo.