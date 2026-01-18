L'Udinese è opaca e perde in casa. Il Messaggero Veneto: "All'Inter basta una fiammata"
Terza gara in casa senza successo per l'Udinese, battuto al Bluenergy Stadium dall'Inter per 1-0 grazie alla rete realizzata dopo venti minuti dall'asse Pio Esposito-Lautaro Martinez. Nonostante un buon secondo tempo disputato dalla formazione friulana, i nerazzurri trionfano e lasciano Kosta Runjaic al decimo posto in classifica con 26 punti.
Il tecnico tedesco, nel post gara, ha analizzato così il ko: "Non abbiamo avuto abbastanza forza offensiva, qualcosa ci è mancato in termini di corsa in profondità, abbiamo fatto dei lanci lunghi dove la profondità andava gestita meglio. Nel primo tempo c'è da dire che l'Inter ha mostrato la sua qualità, nel secondo tempo meglio ma ci è mancata qualità e l'Inter così ha vinto 1-0".
