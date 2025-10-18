La città celebra l'Europa League con una statua, L'Eco di Bergamo: "La coppa nel marmo"
Si è celebrata ieri a Bergamo la vittoria dell'Europa League. Una statua in marmo raffigurante il trofeo è stata esposta proprio all'esterno dello stadio per rendere omaggio a chi, sotto al guida di Gian Piero Gasperini, ha portato in nerazzurro un trofeo storico. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta, la coppa nel marmo".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
