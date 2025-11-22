La cura Gasperini, Il Messaggero: "Roma da trasferta per blindare il primato in vetta"
"Roma da trasferta per blindare il primato in vetta" scrive quest'oggi Il Messaggero in prima pagina soffermandosi sul ritorno della Serie A con la Roma attesa dalla trasferta di Cremona contro la Cremonese.
Test importante contro la formazione di Nicola per la squadra di Gian Piero Gasperini che proverà a blindare il primato in classifica sulla scia degli altri risultati ottenuti in trasferta: nessuno sin qui ha fatto più punti dei giallorossi fuori casa.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
