La cura Gasperini, Il Messaggero: "Roma da trasferta per blindare il primato in vetta"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:18Rassegna stampa
Antonio Parrotto

"Roma da trasferta per blindare il primato in vetta" scrive quest'oggi Il Messaggero in prima pagina soffermandosi sul ritorno della Serie A con la Roma attesa dalla trasferta di Cremona contro la Cremonese.

Test importante contro la formazione di Nicola per la squadra di Gian Piero Gasperini che proverà a blindare il primato in classifica sulla scia degli altri risultati ottenuti in trasferta: nessuno sin qui ha fatto più punti dei giallorossi fuori casa.

