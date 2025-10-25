La Dea a Cremona, l'apertura de l'Eco di Bergamo: "L'Atalanta stasera in campo a Cremona. Obiettivo tre punti"
Fischio d'inizio alle 20:45 di questa sera per il match che vedrà protagoniste Atalanta e Cremonese. La Dea, reduce dal pareggio contro la Lazio, vuole la vittoria, come riporta il titolo dell'Eco di Bergamo: "L'Atalanta stasera in campo a Cremona. Obiettivo tre punti". Gli uomini di Juric si preparano quindi alla sfida con l'obiettivo di tornare a raccogliere punti utili alla calssifica.
