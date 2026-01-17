La Dea beffata dai toscani, l''Eco di Bergamo: "L'Atalanta frena a Pisa: 1-1"
Ieri sera l'anticipo tra Pisa e Atalanta, gara finita in parità con i padroni di casa che sono riusciti a beffare la Dea sul finire del match. "L'Atalanta frena a Pisa: 1-1" riporta in prima pagina l'Eco di Bergamo, sottolineando la delusione dei neroazzurri di Palladino che subiscono la rete del pareggio a una manciata di minuti dallo scadere.
Con l'1-1 di ieri, la Dea frena quindi la corsa intrapresa nelle ultime giornate, ma resta agganciata al treno per l'Europa.
