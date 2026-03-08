Il Pisa resiste, poi la Juve dilaga. La Repubblica (ed. Torino): "4-0 per la corsa Champions"
"Il Pisa resiste, poi la Juve dilaga. 4-0 per la corsa Champions". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica. Successo casalingo rotondo per la Juventus che si è imposta ieri sera 4-0 sul Pisa e prova a dare un segnale per la corsa alla Champions. A sbloccare il risultato è stato Cambiaso prima dei gol di Thuram, Yildiz e Boga.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
