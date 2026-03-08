La Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino: "Calato il poker"
Dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, la Juventus cambia marcia nella ripresa e travolge il Pisa con un netto 4-0 all’Allianz Stadium nel posticipo del sabato della 28ª giornata di Serie A. I bianconeri ritrovano così il successo dopo quattro gare senza vittorie.
La serata si svolge sotto lo sguardo di Mario Mandzukic, ospite allo stadio e celebrato prima del calcio d’inizio. Nel primo tempo la squadra di Spalletti fatica a creare occasioni in una gara povera di emozioni. Dopo l’intervallo, però, la partita si sblocca: Cambiaso porta avanti la Juve con un colpo di testa su assist di Yildiz. Da quel momento il match prende una direzione chiara. Dieci minuti più tardi Thuram firma il raddoppio, mentre al 75’ Yildiz realizza il terzo gol. Nel finale si aggiunge anche Boga, che segna per la seconda partita consecutiva.
