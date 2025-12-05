La prima pagina de Il Messaggero è sulla Lazio: "Cuore e Zaccagni: Milan eliminato"

Al centro della prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero trova ovviamente spazio la Lazio, reduce dall'1-0 formato da Zaccagni che qualifica i biancocelesti agli ottavi di Coppa Italia ed elimina il Milan dalla competizione: "Lazio, cuore e Zaccagni: Milan eliminato. Coppa Italia, il capitano segna di testa: ora nei quarti c'è il Bologna". I rossoblu, campioni in carica della competizione, passano il turno vincendo 2-1 in rimonta contro il Parfma le reti di Rowe e Castro.

"Le sostituzioni ci hanno dato una grande mano già sabato e probabilmente ci avrebbero, anzi ci hanno portato a fare risultato - ha sottolineato il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nella conferenza stampa post partita -. Alcuni calciatori non sono al massimo, ma ci danno una mano per gli spezzoni: molto velocemente saranno in grado di darci più minuti. Questa sera sono stati un fattore".

Soddisfatto anche l'MVP Zaccagni, decisivo con l'incornata su corner a 10' dalla fine: "Siamo veramente contenti, c'era tanta voglia di riscatto dopo sabato. Abbiamo fatto veramente una grandissima partita e lavorato di squadra - ha detto a Mediaset -. Annata difficile, ma siamo compatti e il mister ci indicherà la strada. Finché saremo così, faremo bene".