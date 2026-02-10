Como, canta a Napoli. La Provincia in prima pagina: "In palio c'è la semifinale"
Tra i temi trattati oggi in prima pagina su La Provincia di Como c'è anche quello calcistico. Non potrebbe essere altrimenti, visto che questa sera scende in campo la squadra di Fabregas. Questo è il titolo proposto: "Como, canta a Napoli: in palio c'è la semifinale". Lariani per la storia, chiamati a sfidare la formazione di Conte: in caso di passaggio del turno, l'avversaria sarà l'Inter.
Fabregas alla vigilia: "Domani ci attende una partita molto importante. Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità e mantenendo alta la concentrazione”.
