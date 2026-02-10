Tardelli entra a gamba tesa, il QS in apertura: "A questa Juve manca amore"
"A questa Juve manca amore" titola quest'oggi il QS sulle parole di Marco Tardelli. "Cosa manca alla Juve? Una proprietà che la ami. Questa non la segue molto". L'ex centrocampista alla presentazione del film documentario "Juventus, Primo Amore": "L'Avvocato non usava la squadra come business, gli piaceva stare coi giocatori".
Serie A - "Doppio Malen per la Roma che aggancia la Signora. Dea, tutto facile con la Cremonese. Europa più vicina". Due a zero per i giallorossi nel posticipo serale contro il Cagliari: doppietta di uno scatenato Malen, Gasp di nuovo quarto a braccetto con la Juve di Spalletti. Prosegue anche la rimonta europea dell'Atalanta che ha battuto la Cremonese di Nicola, a secco di vittorie da 10 gare, per 2-1 con Krstovic e Zappacosta in gol nel 1° tempo.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.