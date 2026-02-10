L'a.d. Fenucci gela il sindaco Lepore sullo stadio, Corriere di Bologna: "Non si fa più"
"Lo stadio non si fa più. Un nuovo progetto deve partire dal Comune" scrive quest'oggi il Corriere di Bologna in prima pagina. L'a.d. Fenucci gela il sindaco Lepore sullo stadio. Il futuro del Dall'Ara, ed eventualmente di un nuovo stadio, è in stallo, eppure non tutto è fermo.
Il dialogo tra il Bologna di Saputo e Palazzo d'Accursio è vivo e aperto. Ma l'a.d. rossoblù Claudio Fenucci rilancia la palla nel campo del Comune: "Se arrivano delle proposte, ne parleremo".
In prima pagina c'è spazio anche per il calcio giocato e i problemi del Bologna di Italiano. Il sistema arbitri-Var andrà rivisto in estate "per non vivisezionare" più il gioco, dice l'a.d. rossoblù Fenucci. Ma per risollevarsi dalla crisi del gioco la società fissa l'occasione nella sfida di Coppa italia contro la Lazio in programma domani.
