Al Maradona arriva il Como, Il Mattino recita: "Napoli, una coppa che conta"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino dedica come sempre un discreto spazio alla formazione di Antonio Conte. Questo è il titolo scelto: "Napoli, una coppa che conta". Cinquantamila al Maradona per i quarti di Coppa Italia contro il Como, in palio la semifinale, dove l'avversario sarà l'Inter fresca di passaggio del turno ai danni del Torino.

Le parole di ieri di Vergara, uomo del momento in casa partenopea: "Non conta segnare, non conta fare assist. Per me l'importante è vincere. Sono molto più contento di esultare dopo tutti quanti nello spogliato, che esultare per il mio gol se poi non può essere servito a nulla. Penso che se potessi cambiare il mio gol con la qualificazione in Champions lo farei, proprio perché ho sempre sognato di giocare in una competizione del genere".