La Dea vince e risale, L'Eco di Bergamostamani: "Atalanta senza problemi: 2-1"

"Atalanta senza problemi: 2-1": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su L'Eco di Bergamo. I nerazzurri vincono in casa contro la Cremonese, grazie ai gol di Krstovic e Zappacosta. Chiusa una settimana da sogno, iniziata con il 3-0 rifilato alla Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia (l'avversaria in semifinale sarà la vincente tra Bologna e Lazio).

Palladino nel post gara: "Abbiamo scalato tante posizione in classifica in questi mesi e ora siamo in una posizione interessante. Abbiamo un mese di febbraio molto intenso dove stiamo bene: bisogna continuare così, testa bassa e lavorare. Oggi c'è stata una prova di maturità per come hanno giocato. I ragazzi sono stati bravi in entrambe le fasi, poi nella ripresa è stata una partita sporca. Sono molto soddisfatto di quello che ho visto: una partita che ci da tanto morale".