La Roma cerca nuovi gol, Corriere di Roma: "A Gasperini serve Zirkzee per sognare"

"A Gasperini serve Zirkzee per sognare" scrive il Corriere di Roma quest'oggi in edicola. Radiografia del sogno scudetto: incassare pochi gol, di per sé, non è garanzia di tricolore. Chi ha trionfato, nell'ultimo decennio, non è mai andato sotto il quinto reparto offensivo del campionato: unica eccezione il Napoli di Conte dello scorso torneo.

Ecco perché la Roma sul mercato sta lavorando sull'olandese del Manchester United ed ex Bologna Joshua Zirkzee. Ecco perché il tecnico sta curando molto la fase offensiva: i giallorossi ora producono più occasioni da gol.

Qui Lazio - "Lotito al bivio: plusvalenze per 30 milioni o nuovo blocco", scrive il quotidiano parlando anche della Lazio. In caso di blocco parziale a gennaio, servirebbero diverse cessioni per evitare un altro stop nell'estate 2026: in bilico Mandas e anche Gila.