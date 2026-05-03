La Roma Femminile è campione d'Italia, Il Romanista: "Tre volte più in alto"

"Tre volte più in alto": titola così questa mattina Il Romanista. La Roma Femminile batte la Ternana e vince il suo terzo scudetto. In un Tre Fontane gremito, arriva un trionfo tanto inatteso quanto meritato. Scrive Leonardo Frenquelli: "Non l'avrebbe detto nessuno e invece è successo. Il 2-0 alla Ternana arriva al culmine di una rivoluzione trasformata in trionfo".

Spazio anche alla Roma maschile, con questo titolo: "Qui si fa la Roma". Ryan Friedkin e Gasperini pianificano il futuro. Si parla anche del campo, con un titolo in taglio basso: "Dybala e Koné sono pronti: con la viola ci saranno".