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Como-Napoli finisce pari, La Provincia di Como apre: "Tante occasioni sprecate"

Como-Napoli finisce pari, La Provincia di Como apre: "Tante occasioni sprecate"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Tra gli argomenti della prima pagina di oggi de La Provincia di Como, c'è anche la formazione calcistica cittadina. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la squadra di Fabregas ieri ha chiuso sullo 0-0 la sfida contro il maestro Conte. Di seguito il titolo proposto: "Como-Napoli finisce pari: tante occasioni sprecate".

Fabregas al termine del match: "Sono un po' arrabbiato per non aver vinto, abbiamo fatto una prestazione importante contro i Campioni d'Italia finché l'Inter non vince. Competere così... importante prestazione. Ma quando fai tutto per andare uno contro uno e non fai gol, vorrà dire che qualcosa manca. Ma è stato solo quello, dobbiamo solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo continuare ad essere orgogliosi. Dobbiamo andare per i 9 punti nelle prossime partite".

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