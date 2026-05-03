Friulani ok, Il Messaggero Veneto: "L'Udinese onora il ricordo con la maglia iconica"

"L'Udinese onora il ricordo con la maglia iconica": tra i tanti titoli presenti oggi in prima pagina su Il Messaggero Veneto, quello appena citato si riferisce alla bella vittoria ottenuta ieri dai bianconeri per 2-0 sul Torino e indossando una maglia speciale per il 50° anniversario del Terremoto del Friuli.

Runjaic dopo il fischio finale: "Siamo molto soddisfatti e contenti di come abbiamo giocato oggi, siamo ovviamente contenti della vittoria e dei 3 punti, celebrando nel modo migliore la tragedia di 50 anni fa. Sapevamo che avremmo dovuto dare tutto come squadra e ci siamo riusciti. Stiamo vedendo ora lo sviluppo della squadra e dei singoli giocatori, tutti sono migliorati, da Ehizibue a Kamara, passando per Atta ed Ekkelenkamp. Possiamo essere soddisfatti, abbiamo vinto senza Davis, Karlstrom, Bertola, Zemura, Zanoli, abbiamo diversi assenti, però questo ci mostra che in rosa abbiamo giocatori per sostituirli".