La Roma verso l’ennesima stagione anonima, Il Messaggero: "Nuovo rischio flop"

"Nuovo rischio flop" scrive Il Messaggero nella sua sezione sportiva in edicola quest'oggi. Niente Champions e futuro tutto da scrivere: la Roma verso l’ennesima stagione anonima. Mentre tecnico e dirigenti continuano a litigare, la squadra è precipitata. A gennaio è cominciata la crisi e gli infortuni hanno pesato ma le eliminazioni dalle Coppe sono arrivate troppo presto.

Ranieri si è rivisto a Trigoria dopo quasi una settimana di assenza, l’ultima volta era martedì scorso. Ma rientra tutto nella normalità, durante la stagione non è quasi mai stato una presenza fissa e anche questo è stato un motivo di scontro con Gasperini che inizialmente avrebbe preferito averlo più vicino, ora è l’esatto contrario. Nessun chiarimento tra i due, anche ieri si sono volutamente ignorati.