La Roma vola a Cagliari, Il Tempo recita in apertura: "Per rialzarsi dopo il ko"
Nella prima pagina di oggi de Il Tempo, si parla tra le altre cose delle due formazioni romane. Per quanto riguarda i giallorossi, il titolo in taglio alto è il seguente: "La Roma vola a Cagliari per rialzarsi dopo il ko". Serve una risposta immediata da Gasperini e dai suoi ragazzi, dopo la sconfitta nel big match contro il Napoli.
Si parla anche della metà biancoceleste della città, con un altro titolo in taglio alto: "Lazio vera contro il Bologna, per continuare la rincorsa". Alla formazione di Sarri, reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Milan, serve continuità.
