Stadi di Roma e Lazio è ancora caos, Corriere di Roma: "I rebus da risolvere per andare avanti"

"Stadi di Roma e Lazio: i rebus da risolvere per andare avanti" scrive il Corriere di Roma in prima pagina. L'arsenico ritrovato a Pietralata, il sì della Soprintendenza da conquistare: sugli stadi di Roma e Lazio ci sono problemi che rischiano di rallentare i piani dei club. Sull'impianto giallorosso c'è il rebus Commissario: l'opera, appena riconfermata di interesse pubblico, potrebbe uscire dal dossier per Euro 2023, e quindi dalla procedura fast commissariale, per colpa delle procedure legate ai ritrovamenti nell'area di cantiere di arsenico e idrocarburi pesanti. Per il Flaminio, invece, nel progetto presentato in Campidoglio da Lotito manca il riferimento al Piano di Conservazione, strumento indispensabile per avere il sì dei Beni Culturali.

Qui Roma - Aldair ha giocato 436 partite con la Roma, molte delle quali con Totti come compagni di squadra. E si è fatto sponsor del ritorno in società dell'ex capitano: "Mi sorprendo che non sia già li". Su Gasperini: "Il mio giudizio è positivo". Infine sulla corsa Champions: "La Juve è avvantaggiata, la Roma deve essere brava a complicarle la vita".

Qui Lazio - Quattro trofei con la maglia della Lazio e un presente alla guida, come presidente, delI'Estudiantes. Veron, da collega, non le manda a dire a Lotito: "La Lazio mi genera tristezza. É giusto che i tifosi siano ambiziosi, se la società non riesce ad esserlo è giusto che si faccia un passo indietro e si cerchino investitori. Sarri? Sta facendo bene".