Italia, trappola Bosnia. La Stampa in prima pagina: "A Zenica non è solo calcio"
"Italia, trappola Bosnia. A Zenica non è solo calcio" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi. Stavolta sarà bene non portare il Paese sulle spalle, sensazione provata da Gattuso contro l'Irlanda del Nord: l'accesso ai Mondiali si gioca in Bosnia e sarebbe pericoloso mettere il confronto su quel piano con una popolazione che si identifica nella nazionale e li trova più di una rappresentanza.
Domani l'Italia si giocherà il tutto per tutto nella finalissima playoff a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina, lo stadio catino di Dzeko e compagni. L'Italia dovrà replicare quanto di buono fatto nella semifinale di Bergamo contro l'Irlanda del Nord per tornare a giocare un Mondiale che manca ormai da troppo tempo.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Enzo Bucchioni Locatelli-Frattesi, scambio Juve-Inter in chiave nazionale. Un regista alla Lobotka per Spalletti. Juve tratta Lewandowski, Alisson e Bernardo Silva. L’Inter vuole Kim, Gila e Muharemovic. Offerti trentacinque milioni per Palestra
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Il Milan crede nello scudetto: Modric tra i più convinti di poter rimontare l'Inter e vincere il titolo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile