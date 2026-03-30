Italia, trappola Bosnia. La Stampa in prima pagina: "A Zenica non è solo calcio"

"Italia, trappola Bosnia. A Zenica non è solo calcio" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi. Stavolta sarà bene non portare il Paese sulle spalle, sensazione provata da Gattuso contro l'Irlanda del Nord: l'accesso ai Mondiali si gioca in Bosnia e sarebbe pericoloso mettere il confronto su quel piano con una popolazione che si identifica nella nazionale e li trova più di una rappresentanza.

Domani l'Italia si giocherà il tutto per tutto nella finalissima playoff a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina, lo stadio catino di Dzeko e compagni. L'Italia dovrà replicare quanto di buono fatto nella semifinale di Bergamo contro l'Irlanda del Nord per tornare a giocare un Mondiale che manca ormai da troppo tempo.