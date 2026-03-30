Genoa, guaio Norton-Cuffy. La Repubblica Genova: "Rischia di saltare la Juventus"
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"Genoa, guaio Norton-Cuffy. Rischia di saltare la Juventus" scrive La Repubblica Genova in prima pagina quest'oggi. Brooke Norton-Cuffy è in dubbio per la ripresa del campionato. L'esterno del Genoa potrebbe saltare la prossima sfida contro la Juventus per un problema rimediato durante la sosta, con la maglia dell'Inghilterra U21.
L’esterno ha un problema muscolare alla coscia ed è stato rimandato a Genova dall’under 21 inglese. Il terzino non era neanche in panchina nella gara dell'Inghilterra U21 contro Andorra: Sabelli o Ellertsson per sostituirlo contro la Juve. Ekuban con la testa è già a Torino: “Sarà una battaglia, ma noi vogliamo fare dei punti”
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