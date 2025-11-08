Ladri in villa a Castelli Calepio, Corriere di Bergamo: "Bastoni, furto da mezzo milione di euro"

"Ladri in villa a Castelli Calepio Bastoni, furto da mezzo milione di euro" scrive il Corriere di Bergamo in prima pagina. Protagonista, suo malgrado, l'ex difensore dell'Atalanta ora all'Inter Alessandro Bastoni. La villa a Castelli Calepio del difensore dell'Inter è stata svaligiata da una banda di ladri che nel tardo pomeriggio di mercoledì è fuggita con un bottino da mezzo milione di euro (è la stima provvisoria).

I malviventi si sono intrufolati da una bocca di lupo dell'impianto di aerazione, per poi sfondare una finestra del piano seminterrato dove si trova la camera da letto del difensore e della moglie Camilla Bresciani.

A lui hanno rubato in particolare due Rolex, a lei borse di Hermès e altre case di moda, qualche gioiello e capi di abbigliamento. Erano almeno in quattro, a volto coperto. In casa, al momento del furto, non c'era nessuno. L'ex atalantino era impegnato a San Siro.