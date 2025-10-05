Lazio, con il Torino termina 3-3. Il Messaggero titola: "La salva Cataldi al 103'"
L’edizione odierna de Il Messaggero apre con il pareggio per 3-3 della Lazio in casa contro il Torino. Partita rocambolesca all’Olimpico, con i granata che passano in vantaggio con Simeone prima di essere ribaltati dalla doppietta di Cancellieri. Nella ripresa ospiti che trovano il pareggio con Che Adams e il controsorpasso in pieno recupero di secondo tempo con il colpo di testa di Saul Coco. Al 103’, però, biancocelesti che trovano nuovamente il pareggio con il rigore trasformato da Cataldi.
Quest’oggi, a partire dalle ore 15:00, il Franchi sarà invece teatro della sfida tra la Fiorentina e la Roma. Giallorossi a caccia di riscatto dopo il passo falso in Europa League. Gasperini ritrova Dybala, che torna tra i convocati, ma perde Angelino, rimasto nella Capitale a causa di un attacco influenzale.