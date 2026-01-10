Lazio, Lotito accelera sullo stadio Flaminio. La Repubblica Roma: "Tre anni per avviare i lavori"

Durante i festeggiamenti a Villa Borghesi per il 126° compleanno della Lazio, il patron si è proiettato sul futuro.

"Se ci fossero stati problemi non avremmo presentato la documentazione. Stanno lavorando due università, nello staff c'è anche un esponente della famiglia Nervi. Fra avere un Flaminio in queste condizioni e uno con una situazione architettonica che molti hanno definito geniale c'è differenza. Ringrazio il sindaco, ha apprezzato e accolto l'importanza di una ristrutturazione conservativa che va a migliorare la situazione attuale" ha detto Lotito.

Lo stadio e la proprietà dell'area? "Un problema risolto. La mia proposta è quella del diritto di superficie, che ci consente di essere proprietari dell'impianto per 99 anni. Senza quello l'investimento da 430 milioni presentato sarebbe stato diverso. E' la stessa procedura della Roma. Noi utilizzeremo il Flaminio con 50 mila spettatori, loro un'area nuova".