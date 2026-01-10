Tutti pazzi per Yael Trepy, L'Unione Sarda: "La linea verde premia il Cagliari"

Questa mattina in prima pagina su L'Unione Sarda, nello specifico in taglio alto, si parla di un talento che ha consentito al Cagliari di trovare il gol del pareggio nell'ultimo turno di campionato: "Tutti pazzi per Yael Trepy: la linea verde premia il Cagliari".

Le parole di Pisacane dopo la partita contro la Cremonese: "Trepy è un ragazzo che conosco bene, però in questo momento mi piace sottolineare il lavoro di tutto il settore giovanile. Questo è un ragazzo che io l'ho avuto, però prima di me lo hanno avuto altri, dove gli hanno messo educazione, rispetto e basi tecniche dentro. Per cui è un ragazzo incredibile da un punto di vista proprio umano e ha del talento. Faccio i complimenti a tutto il club, a chi l'ha allenato prima di me perché questa è la vittoria del settore giovanile".