Samp ad Avellino, La Repubblica (ed. Genova) stamani: "Ricetta Gregucci"

Torna il campionato di Serie B, con la Sampdoria impegnata oggi sul difficile campo di Avellino. Per l'occasione, l'edizione genovese de La Repubblica titola in prima pagina: "Ricetta Gregucci: per vincere serve rabbia e umiltà". I doriani hanno chiuso il 2025 con la vittoria casalinga sulla Reggiana e vogliono proseguire in questo trend.

Le parole del tecnico: "Lo diciamo tutte le volte. Partita importante. Dobbiamo focalizzare l'Avellino, avversario con qualità e che mette in campo molta intensità. Noi dovremo cercare di fare una buona partita per portare a casa il risultato".