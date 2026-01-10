Samp ad Avellino, La Repubblica (ed. Genova) stamani: "Ricetta Gregucci"
Torna il campionato di Serie B, con la Sampdoria impegnata oggi sul difficile campo di Avellino. Per l'occasione, l'edizione genovese de La Repubblica titola in prima pagina: "Ricetta Gregucci: per vincere serve rabbia e umiltà". I doriani hanno chiuso il 2025 con la vittoria casalinga sulla Reggiana e vogliono proseguire in questo trend.
Le parole del tecnico: "Lo diciamo tutte le volte. Partita importante. Dobbiamo focalizzare l'Avellino, avversario con qualità e che mette in campo molta intensità. Noi dovremo cercare di fare una buona partita per portare a casa il risultato".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
