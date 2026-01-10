Gasp 'schiera' la famiglia Friedkin. Corriere di Roma: "Oggi il Sassuolo, sfuma Zirkzee"
"Gasp 'schiera' la famiglia Friedkin" scrive oggi il Corriere di Roma in prima pagina. Non una vigilia banale per Gasperini. Alle 18 all'Olimpico l'impegno con il Sassuolo, ma è il mercato a tenere banco. E dunque anche la presenza a Trigoria della famiglia Friedkin, con il vicepresidente Ryan.
Il tecnico ne ha sottolineato l'importanza: "Avere qui la proprietà per diverse settimane vale più dei 36 punti finora conquistati". Parole arrivate prima della doccia fredda: lo United non vuole più cedere Zirkzee. Invece Raspadori forse lunedì a Roma.
