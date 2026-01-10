Marocchi, il Como e la crisi rossoblù, La Repubblica (ed. Bologna): "Passerà presto"
Questa mattina, la prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica riserva uno spazio per la formazione di Vincenzo Italiano. Ne ha parlato un suo grande ex, come si evince dal titolo proposto in taglio basso: "Marocchi, il Como e la crisi rossoblù: passerà presto". Fiducioso, dunque, l'ex centrocampista felsineo e ora opinionista di Sky.
Il Bologna non vince in campionato dal 22 novembre. Dopo lo 0-3 ottenuto sul campo dell’Udinese, infatti, per i rossoblù sono arrivati appena 2 punti nelle successive 6 partite.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
