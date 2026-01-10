Neres si allena, Cronache di Napoli titola oggi: "Sarà convocato per l'Inter"
Il calcio è uno dei temi caldi della prima pagina odierna di Cronache di Napoli. Ecco il titolo proposto oggi: "Napoli, Neres si allena: sarà convocato per l'Inter". A disposizione di Conte, dunque, uno dei giocatori chiave della gara di andata vinta per 3-1 contro i nerazzurri. Viene poi aggiunto: "Arbitro, niente sorprese: a San Siro fischia Doveri". Grande attenzione, come da pronostico in vista di un match di tale portata, sul direttore di gara.
Si parla anche delle mosse che potrebbe fare il club nel mese di gennaio, soprattutto in entrata: "Mercato, idea Ferguson per l'attacco. Ma la Roma di Gasp per adesso frena".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
