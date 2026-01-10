Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Neres si allena, Cronache di Napoli titola oggi: "Sarà convocato per l'Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:33Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Il calcio è uno dei temi caldi della prima pagina odierna di Cronache di Napoli. Ecco il titolo proposto oggi: "Napoli, Neres si allena: sarà convocato per l'Inter". A disposizione di Conte, dunque, uno dei giocatori chiave della gara di andata vinta per 3-1 contro i nerazzurri. Viene poi aggiunto: "Arbitro, niente sorprese: a San Siro fischia Doveri". Grande attenzione, come da pronostico in vista di un match di tale portata, sul direttore di gara.

Si parla anche delle mosse che potrebbe fare il club nel mese di gennaio, soprattutto in entrata: "Mercato, idea Ferguson per l'attacco. Ma la Roma di Gasp per adesso frena".

