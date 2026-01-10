Da Hong Kong per Vardy, La Provincia di Cremona: "Novemila chilometri per il mio Jamie"

"Da Hong Kong per Vardy: 'Novemila chilometri per il mio Jamie" scrive La Provincia di Cremona in prima pagina raccontando la curiosa storia di Jason, tfoso di Jamie Vardy. L'attaccante inglese unisce Hong Kong e Cremona con la bellissima avventura di Jason. Non ha avuto la maglia, ma un autografo su quella storica del Leicester.

A fine gara, grazie anche alla disponibilità e alla gentilezza della moglie dell’attaccante grigiorosso, è arrivato il momento più atteso: l’autografo sulla maglia storica del Leicester. Quella delle imprese impossibili.

"È stato gentile, mi ha firmato la maglia e per me è una soddisfazione. Mi sono fatto più di novemila chilometri, ma è stata una bella avventura" il racconto del tifoso che aveva già acquistato la nuova maglia della Cremonese con il 9 di Vardy.