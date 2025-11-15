Lazio, Lotito e Sarri: summit di mercato con il ds Fabiani. Il Messaggero: "Servono 3 pedine"

"Lazio, Lotito e Sarri: summit di mercato con il ds Fabiani. Servono 3 pedine" scrive quest'oggi in prima pagina Il Messaggero. Presente per il secondo giorno di fila a Formello, ieri il presidente Lotito ha rispettato la tabella di marcia e ha incontrato il tecnico Maurizio Sarri per iniziare a programmare il calciomercato di gennaio.

Sarri, conscio delle possibilità economiche del club, ha ribadito le necessità nei ruoli: terzino, mezzala ed esterno. Un posto, quest’ultimo, da sempre prenotato dal pupillo Insigne e le parole dell’agente, Andrea D’Amico, a Radio Kiss Kiss ne sono la conferma: "Ci siamo quasi, ma non vi do bombe. Per le sue caratteristiche piace alla Lazio".

Il tecnico avrebbe fatto i nomi di Martin del Genoa come terzino sinistro, in scadenza con i rossoblù, e dalla Spagna è tornato di moda Kike Salas. A centrocampo il prescelto era Ilic visti i costi elevati di Zielinski e Frattesi, ma il giocatore del Toro si è appena infortunato. Si è parlato ovviamente anche di cessioni. Per il tecnico possono partire Noslin, Belahyane e Dele-Bashiru.