"Lazio per l'Europa, Roma per la vetta": il Corriere della Sera (Roma) in prima pagina
"Lazio, contro la Juve per l'Europa": così il Corriere della Sera, edizione Roma, in prima pagina sui biancocelesti di Sarri, che alle 20.45 ospitano i bianconeri allo stadio Olimpico. Gioca in trasferta invece la Roma: "Ora Gasperini rivuole la vetta. E sprona Dybala", si legge sul quotidiano.
Poi ancora in merito alle parole del tecnico giallorosso: "Una vittoria vorrebbe dire primo posto alla pari del Napoli. Il tecnico sulla Joya: 'Ci siamo chiariti, ma voglio che faccia più gol e assist'.
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
