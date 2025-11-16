Lazio, troppi infortuni. La Repubblica (ed. Roma): "Lotito fa benedire i campi di Formello"
"Troppi infortuni e Lotito fa benedire i campi di Formello". Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica. L'iniziativa del presidente della Lazio per far fronte ai troppi ko fisici dei giocatori biancocelesti. Il rito, voluto dal numero uno, è stato curato da un suo amico prete per provare a far fronte all'emergenza per la squadra di Maurizio Sarri.
