Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, domenica 12 aprile
La Serie A in campo rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, domenica 12 aprile. Sabato decisamente di fuoco, soprattutto per quanto riguarda la zona Champions. In serata vittoria importantissima della Juventus a Bergamo contro l'Atalanta. Decisivo Boga, preso momentaneamente il quarto posto. Avvicinato anche il Milan, che nel pomeriggio è crollato a San Siro contro l'Udinese. Alle 15.00, infine, successi fondamentali in chiave salvezza di Cagliari e Torino contro Cremonese e Verona.
Partite da seguire anche nella giornata di oggi. Spiccano le sfide delle due concorrenti per lo scudetto: nel pomeriggio il Napoli sfida il Parma, alle 20.45 l'Inter va a fare visita al Como. Domenica che si apre alle 12.30 con Genoa-Sassuolo e che prevede anche Bologna-Lecce.