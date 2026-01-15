Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 15 gennaio
Il primo vero tentativo di fuga dell'Inter grazie al successo per 1-0 nel recupero contro il Lecce è l'argomento principale sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola quest'oggi, giovedì 15 gennaio 2026, e che vi proponiamo oggi in calce.
Uno a zero grazie al gol di Pio Esposito per la formazione guidata da Chivu che ha approfittato dello 0-0 del Napoli contro il Parma (grandi polemiche per il gol annullato agli azzurri) e si è portato a +6 sulle inseguitrici. Oggi altre due partite del recupero con Verona-Bologna e Como-Milan con l'attesa risposta dei rossoneri.
Spazio infine anche al calciomercato. L'Atalanta ha riportato in Italia Giacomo Raspadori, la Roma ha dato il benvenuto al classe 2007 Robinio Vaz, arrivato dal Marsiglia di De Zerbi, mentre la Juventus prova l'ingaggio del difensore Mingueza.
