Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 5 febbraio

Il ritorno della Coppa Italia è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 5 febbraio. In campo ieri sera Inter e Torino, con i nerazzurri che si sono imposti per 2-1. A segno Bonny nel primo tempo e Diouf ad inizio ripresa, poi è arrivata la reazione del Toro con la rete di Kulenovic ma non è bastata per portare il match ai rigori. Al prossimo turno, la squadra di Chivu affronterà la vincente tra Napoli e Como.

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia prosegue questa sera, con la sfida tra Juventus e Atalanta. La squadra di Spalletti, in odore di rinnovo, vuole proseguire nel suo ottimo momento. Dall'altra parte i bergamaschi di Palladino, per i quali la coppa può rappresentare una via alternativa per centrare anche quest'anno l'Europa.