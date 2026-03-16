Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 16 marzo

La sconfitta del Milan in casa della Lazio è uno degli argomenti principali sui quotidiani sportivi presenti in edicola quest'oggi, lunedì 16 marzo 2026, e che vi proponiamo in calce. I rossoneri non riescono ad approfittare del mezzo passo falso dell'Inter contro l'Inter e cadono all'Olimpico contro la Lazio di Sarri. Decisivo un gol di Isaksen nel primo tempo. Ora l'Inter è a +8.

Spazio anche alla lotta Champions. Vittoria del Como in rimonta sulla Roma per 2-1. I lariani vincono tra le proteste dei giallorossi. Furioso Gasperini per l'espulsione per doppio giallo di Wesley nella ripresa.

Infine, spazio anche al futuro di Juventus e Inter. I bianconeri pensano al rinnovo di Spalletti e alla conferma di Boga mentre si godono un Yildiz che vale già 130 milioni di euro e pensano alla cessione di David al Marsiglia. I nerazzurri in vista della prossima stagione punteranno su Chivu, ma preparano la rivoluzione della rosa.