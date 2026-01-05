Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 5 gennaio
I risultati della 18^ giornata di Serie A rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, lunedì 5 gennaio. Dopo la vittoria del Milan nell'anticipo contro il Cagliari, ecco le risposte di Napoli e Inter: i partenopei sono andati a vincere per 0-2 sul campo della Lazio, mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio per 3-1 tra le mura amiche sul Bologna. Boccata d'ossigeno per la Fiorentina, che sul gong finale vince contro la Cremonese. Da segnalare, infine, lo 0-3 con cui il Torino annichilisce il Verona.
Si parla anche di mercato, con la sessione invernale appena iniziata. Tra le protagonista annunciate la Juventus, a caccia di un attaccante che dia garanzie. Sorloth è il sogno, più fattibili profili come Pellegrino e Dovbyk.
