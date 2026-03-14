Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 14 marzo

Il campionato entra in una fase delicata e la capolista resta al centro dell’attenzione. I nerazzurri guidano la classifica ma devono continuare a spingere per respingere il ritorno delle inseguitrici. Il vantaggio accumulato nelle ultime settimane resta importante, ma il calendario propone sfide insidiose e ogni partita può incidere nella corsa al titolo.

I principali quotidiani sportivi mettono in primo piano anche la battaglia per il quarto posto, con la Juventus impegnata nella trasferta contro l’Udinese. Una gara pesante per i bianconeri, che cercano continuità di risultati per restare agganciati al gruppo che punta alla qualificazione in Champions League. La lotta resta apertissima e coinvolge diverse squadre separate da pochi punti. Importante successo per il Torino, che supera il Parma 4-1 e compie un passo significativo nella corsa alla salvezza. I granata trovano punti pesanti e guadagnano margine sulle dirette concorrenti, rilanciando le proprie ambizioni dopo una fase complicata della stagione.

Spazio anche alle prestazioni individuali e ai protagonisti del momento. Il Napoli si affida ai gol di Santos per continuare la propria corsa, mentre il campionato resta aperto su tutti i fronti: dalla lotta scudetto alla corsa europea fino alla battaglia per non retrocedere. Ogni giornata può cambiare gli equilibri.