Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 15 novembre

La Nazionale con le parole di Gattuso ("State vicino all'Italia") è uno degli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola quest'oggi, sabato 15 novembre 2025, e che vi proponiamo in calce.

Spazio anche alle dichiarazioni di Comolli. Il nuovo ad bianconero è stato l'ospite principale di Hudl Performance Insights 2025, conferenza di alto livello sull'uso dei dati al servizio del calcio. E ha parlato della sua esperienza che adesso ha portato a Torino.

Infine, i temi del campionato con le interviste ad alcuni protagonisti come Bonny dell'Inter e il tecnico del Cagliari Pisacane ma anche le mosse di Marotta per i nerazzurri, il rientro a pieno regime di Pulisic e di Bremer per Milan e Juventus.